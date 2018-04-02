شبكة أنفاق بطول 3 كيلومترات ومشاف ميدانية للإرهابيين داخل الغوطة الشرقية

خلال عمليات تمشيط مدينة عربين في الغوطة الشرقية من آثار الإرهابيين، عثرت وحدات من الجيش العربي السوري على مشاف ميدانية وتجهيزات طبية داخل أوكار الإرهابيين.

© REUTERS/ BASSAM KHABIEH الدفاع الروسية: نقل أكثر من 38 ألف مسلح مع عائلاتهم من عربين السورية إلى إدلب

أفادت وكالة الأنباء السورية " سانا " بأن وحدات من الجيش عثرت على شبكة أنفاق تحتوي على ممرات سيارات يصل طولها إلى 3 كيلومترات تربط بين جوبر وعربين وعين ترما وزملكا.

وبينت "سانا" أن وحدات من الجيش السوري عثرت على مشفيين ميدانيين تحت الأرض يصل بينهما نفق يبلغ طوله أكثر من 400 متر في بلدة عربين.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأول السبت 31 مارس/ آذار، أنه تم نقل أكثر من 38 ألف مسلح مع عائلاتهم من عربين السورية إلى مناطق خفض التصعيد في محافظة إدلب.

وقالت الوزارة في بيان: "منذ بدأ الحملة في عربين تم نقل 38191 من المسلحين وأفراد عائلاتهم إلى محافظة إدلب".

مشيرة إلى أن مركز المصالحة الروسي قرر تمديد الهدنة الإنسانية لخروج المسلحين المتبقين من "فيلق الرحمن" من الغوطة الشرقية.