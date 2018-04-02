آلاف الأطفال من أبناء الغوطة يتحدون الإرهاب ويعودون إلى مقاعد الدراسة

عاد آلاف الأطفال من أبناء الغوطة الشرقية إلى مقاعد الدراسة بعد انقطاعهم عنها لسنوات بسبب ممارسات الإرهابيين في قراهم وبلداتهم.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية " سانا "، أكدت مديرية تربية ريف دمشق عودة نحو 12 ألف طالب وطالبة من أبناء الغوطة الشرقية إلى مقاعد الدراسة في مدارس سقبا وكفر بطنا والحرجلة والدوير.

كشف مدير التربية في ريف دمشق، ماهر فرج، أن عدد الأطفال الخارجين من الغوطة الشرقية "ممن هم في سن التعليم" وصل إلى نحو 15 ألف طالب في مراكز الإقامة المؤقتة كافة.

وكان مدير التربية في محافظة ريف دمشق، ماهر فرج، قد قال نهاية آذار/ مارس الماضي إن عدد الأطفال الخارجين من الغوطة الشرقية "ممن هم في سن التعليم" وصل إلى نحو 15 ألف طالب في مراكز الإقامة المؤقتة كافة.

مؤكدا أن الرقم إلى ازدياد نتيجة استمرار خروج المدنيين المحتجزين لدى التنظيمات الإرهابية في الغوطة.

وأشار مدير تربية الريف إلى أنه تم تمديد العام الدراسي لمدة شهرين لطلاب الغوطة الشرقية لتعويض الفاقد التعليمي بالتوازي مع افتتاح مدرسة في مركز الحرجلة للإقامة المؤقتة من خلال تجهيز 15 غرفة مسبقة الصنع لاستيعاب الطلاب الذين وصل عددهم في المركز إلى 8000 طالب.