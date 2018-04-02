الملك سلمان يهنئ السيسي بعد إعلان فوزه بفترة رئاسية ثانية

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لتهنئته عقب إعلان فوزه، اليوم الاثنين 2 أبريل/ نيسان، بمنصب رئيس الجمهورية لفترة جديدة، في الانتخابات الرئاسية التي أجريت مؤخرا.

© REUTERS/ The Egyptian Presidency رسميا... عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر حتى 2022

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في تصريحات صحفية، إن العاهل السعودي تقدم بخالص تهانيه للرئيس السيسي، بعدما أظهرت النتائج النهائية ثقة الشعب المصري في قيادته لمصر خلال المرحلة المقبلة ، لمواصلة مسيرة البناء والتنمية.

ولفت راضي إلى أن الملك سلمان، أعرب عن أطيب تمنياته لمصر وشعبها العظيم بدوام التقدم، مؤكدا حرص المملكة على استمرار وتعزيز علاقات الأخوة والصداقة التاريخية التي تربطها بمصر.

وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن السيسي أعرب عن خالص الشكر للملك سلمان، مؤكدا عمق ومتانة الروابط المصرية السعودية وما يجمعهما من مصير واحد، وحرص مصر على مواصلة العمل على تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين خلال الفترة المقبلة لصالح شعبي البلدين، وكذلك الأمتين العربية والإسلامية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بولاية ثانية، وحصوله على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتا، بينما حصل المرشح موسى مصطفى موسى على 656 ألفا و534 صوتا.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية في مصر، يوم الاثنين 26 مارس/ آذار الماضي، واستمرت حتى الأربعاء 28 مارس، وتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.