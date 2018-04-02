12 حافلة تقل 629 مسلحا من "جيش الإسلام" وعائلاتهم من دوما إلى جرابلس

بدأت اليوم الإجراءات لإخراج مسلحي "جيش الإسلام" وعائلاتهم بواسطة الحافلات من مدينة دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق إلى منطقة جرابلس وذلك تمهيدا لإخلاء المدينة من المسحلين وعودة جميع مؤسسات الدولة إليها.

أكدت وكالة " سانا " السورية خروج 12 حافلة تقل 629 مسلحا من "جيش الإسلام" وعائلاتهم من دوما تمهيدا لنقلهم إلى جرابلس.

وفي وقت سابق ذكرت "سانا" أن الحافلات تدخل منذ الصباح بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري إلى أطراف منطقة دوما لتجهيزها ومن ثم الخروج محملة بالمسلحين وعائلاتهم عبر ممر مخيم الوافدين للتوقف في نقطة التجمع الرئيسية قرب اوتستراد حرستا ليتم نقلهم في وقف لاحق إلى جرابلس.

ولفتت "سانا" إلى أن الحافلات تخضع لتفتيش دقيق لمنع المسلحين من تهريب أي مختطف من المدنيين أو العسكريين في مدينة دوما وكذلك لمنعهم من اصطحاب عبوات ناسفة أو قنابل يمكن أن يستخدموها أثناء توجههم إلى جرابلس.