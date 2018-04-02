الحوثيون يطلقون صاروخا باليستيا على معسكر الجربة السعودي

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، اليوم الإثنين، إن "القوة الصاروخية تطلق صاروخاً باليستياً نوع بدر1 على معسكر الجربة السعودي في ظهران عسير".

وفي وقت سابق أعلنت السعودية اعتراض 7 صواريخ باليستية أطلقت من اليمن، حيث أطلقت جماعة "أنصار الله" 7 صواريخ باليستية باتجاه عدة مناطق في السعودية مما أدى إلى مقتل مقيم مصري وإصابة اثنين آخرين، فيما أعلن التحالف العربي، أن قوات الدفاع الجوي نجحت في اعتراض تلك الصواريخ.

ويشهد اليمن نزاعا مسلحا منذ أكثر من 3 أعوام، حيث يقوم التحالف العربي الذي تقوده السعودية منذ 26 مارس/ آذار 2015، دعما للرئيس عبد ربه منصور هادي، بعمليات جوية وبرية ضد مسلحي "أنصار الله"، الذين أحكموا سيطرتهم على العاصمة صنعاء وما حولها.