البشير يتوعد بتطبيق قانون من أين لك هذه الثروة

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، شن حرب على المضاربين والمشاركين في قضايا فساد، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق قانون الثراء الحرام والمساءلة عن مصادر الثروة.

جاء ذلك في خطاب البشير أمام البرلمان، اليوم الاثنين 2 أبريل/ نيسان، أكد فيه أن الاقتصاد واجه جملة مشكلات أدت إلى تدهور سعر صرف العملة الوطنية "الجنيه" مقابل العملات الأجنبية، بحسب صحيفة " سودان تربيون ".

ولفت البشير إلى أن عدد من تجار العملة ومهربي الذهب والسلع التموينية، استغلوا ندرة النقد الأجنبي وتصاعد تكلفة المعيشة وقادوا مضاربة جشعة، مضيفا: "هناك شبكات فساد مترابطة استهدفت تخريب الاقتصادي القومي من خلال سرقة أموال الشعب".

ووعد الرئيس السوداني باتخاذ جملة إجراءات لضبط سوق النقد الأجنبي للقضاء على السوق الموازي داخل وخارج البلاد، إضافة إلى مكافحة تهريب الذهب ومتابعة حركته من مواقع التعدين وحتى وصوله لبنك السودان، إضافة إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد البنوك والشركات،التي تم كشف فساد مالي فيها باتخاذ الإجراءات المطلوبة.

ووعد البشير بأن تشمل الحرب على الفساد إصلاحات بتارة في بنك السودان المركزي.