البشير يتوعد بتطبيق قانون من أين لك هذه الثروة

ولفت البشير إلى أن عدد من تجار العملة ومهربي الذهب والسلع التموينية، استغلوا ندرة النقد الأجنبي وتصاعد تكلفة المعيشة وقادوا مضاربة جشعة، مضيفا: "هناك شبكات فساد مترابطة استهدفت تخريب الاقتصادي القومي من خلال سرقة أموال الشعب".
ووعد الرئيس السوداني باتخاذ جملة إجراءات لضبط سوق النقد الأجنبي للقضاء على السوق الموازي داخل وخارج البلاد، إضافة إلى مكافحة تهريب الذهب ومتابعة حركته من مواقع التعدين وحتى وصوله لبنك السودان، إضافة إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد البنوك والشركات،التي تم كشف فساد مالي فيها باتخاذ الإجراءات المطلوبة.
ووعد البشير بأن تشمل الحرب على الفساد إصلاحات بتارة في بنك السودان المركزي.
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