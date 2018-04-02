محلل سياسي جنوبي يكشف الحقيقة في قصة اغتصاب فتاة الحديدة

نفى المحلل السياسي، الإعلامي الجنوبي، منصور صالح، واقعة اغتصاب فتاة الحديدة، وعبر عن أسفه من استخدام "أعراض الناس في المناكفات السياسية ولخدمة أغراض حزبية".

© Sputnik. IBRAHIM MATRAZ بالصور... تظاهرة نسائية حاشدة في صنعاء تنديدا باغتصاب فتاة الجنوب

وقال صالح، في اتصال مع " سبوتنيك "، اليوم الاثنين، 2 أبريل/ نيسان، إن الفتاة ليست جنوبية وهي من الحديدة غربي اليمن أي شمالية، وأن الواقعة قد "تم نفيها تماما من جانب الفتاة وأسرتها"

وقالت إن هذا الأمر يندرج في إطار الحملة التي تقودها أحزاب يمنية وجماعة الحوثي ضد دول التحالف.

وأضاف صالح، أن الإشاعات التي تستهدف التحالف العربي لم تتوقف وهي ذاتها التي تستهدف الجنوب والمقاومة الجنوبية وأجهزة أمن الجنوب وهي تأخذ صورا وأشكالا متعددة لكنها هذه المرة وصلت إلى مستوى أخلاقي يعكس "إفلاس من يقف وراءها".

وتابع أن هذا "مالم نكن نتمنى أن يصلوا إليه باعتبار استخدام الجوانب الأخلاقية في مجتمع محافظ أمر خطير".

وكانت تظاهرة حاشدة قد خرجت عصر اليوم الاثنين في العاصمة اليمنية صنعاء للتنديد بجريمة اغتصاب فتاة جنوبية في مدينة الخوخة التي يسيطر عليها التحالف في محافظة الحديدة بالساحل الغربي.