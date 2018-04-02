التحالف العربي: استمرار صواريخ "أنصار الله" يثبت دعم إيران لهم بقدرات نوعية

أكد التحالف العربي الذي تقوده السعودية سقوط صاروخ باليستي أطلقته جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) داخل الأراضي اليمنية بالقرب من الحدود الجنوبية للمملكة.

© AFP 2018/ Ahmad Al-Rubaye تقرير يتهم السعودية وأمريكا بتسليح "داعش"... ورد سعودي

القاهرة — سبوتنيك. نقلت قناة "الإخبارية" السعودية، مساء اليوم الاثنين، بيانا للتحالف أكد فيه "إطلاق صاروخ باليستي باتجاه ظهران الجنوب، سقط داخل الأراضي اليمنية بالقرب من الحدود الجنوبية"، موضحا "الصاروخ سقط داخل الأراضي اليمنية على مسافة 1.75 كيلومتر من الحدود الجنوبية للمملكة".

وأضاف بيان التحالف أن "الصاروخ تم إطلاقه بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان".

وشدد التحالف على أن "استمرار إطلاق الصواريخ الباليستية تجاه المملكة عمل عدائي، يثبت استمرار دعم نظام إيران لميلشيا الحوثي المسلّحة بقدرات نوعية".