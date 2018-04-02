ما حقيقة تلقيب محمد بن سلمان بـ"أبو رصاصة"

بينما ذكرت مجلة "نيويوركر" الأمريكية أن سعوديين لقبوا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بـ"أبو رصاصة"، أنكرت السفارة السعودية في واشنطن تلك القصة ووصفتها بـ"شائعات قديمة وغير صحيحة".

© AP Photo/ Etienne Oliveau محمد بن سلمان: سنحارب إيران في هذا الموعد

وتحدثت المجلة في تقرير لها 2 أبريل/ نيسان، عن سر تلقيب ابن سلمان بـ"أبو رصاصة"، مشيرة إلى أن القصة بدأت عندما رفض أحد المسؤولين السعوديين الاستجابة لطلبه، عندما كان في سن المراهقة، وضع بعض الممتلكات في صندوق خاص به.

وتابعت: "عندما رفض المسؤول السعودي التعاون مع ابن سلمان، أرسل الأخير ظرفا بداخله "رصاصة" واحدة إلى هذا المسؤول"، مشيرة إلى أنه منذ ذلك الحين لقب بهذا اللقب من قبل بعض السعوديين.

ولفتت المجلة إلى أن أحد أصدقاء ولي العهد السعودي أخبرها أن "تلك القصة صحيحة"، مضيفا: "لكن ابن سلمان أدرك أنه ربما تمادى في تعامله مع هؤلاء الناس، وحاول العدول عن ذلك".

M.B.S. street name Abu Rasasa, or “father of the bullet.”

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MBS demanded that a Saudi official help him appropriate a property. After the official refused, he received an envelope with a single bullet inside. — Aly-Khan Satchu (@alykhansatchu) April 2, 2018

وادعت المجلة أن محمد بن سلمان طلب من بعض المسؤولين، بصورة مباشرة، وضع بعض الأموال داخل صندوق خاص به، وأن هناك تقارير تزعم أنه جمع 30 مليون دولار خلال أسابيع.

Saudi Arabia's powerful crown prince reportedly got a crazy nickname after sending someone an envelope with a single bullet inside



https://t.co/icNgR7kzM9 pic.twitter.com/8dhB6IsfL4 — Mazhar Usmani (@usmani4mazhar) April 2, 2018

لكن المتحدث باسم السفارة السعودية في واشنطن أنكر تلك القصة، واصفا إياها بـ"شائعات قديمة وغير صحيحة"، بحسب ما ذكرته المجلة الأمريكية.