ما حقيقة تلقيب محمد بن سلمان بـ"أبو رصاصة"

وتابعت: "عندما رفض المسؤول السعودي التعاون مع ابن سلمان، أرسل الأخير ظرفا بداخله "رصاصة" واحدة إلى هذا المسؤول"، مشيرة إلى أنه منذ ذلك الحين لقب بهذا اللقب من قبل بعض السعوديين.
ولفتت المجلة إلى أن أحد أصدقاء ولي العهد السعودي أخبرها أن "تلك القصة صحيحة"، مضيفا: "لكن ابن سلمان أدرك أنه ربما تمادى في تعامله مع هؤلاء الناس، وحاول العدول عن ذلك".
M.B.S. street name Abu Rasasa, or “father of the bullet.”— Aly-Khan Satchu (@alykhansatchu) April 2, 2018
@NewYorker https://t.co/9eTXNtOXVS https://t.co/MzZAey4yr2
MBS demanded that a Saudi official help him appropriate a property. After the official refused, he received an envelope with a single bullet inside.
وادعت المجلة أن محمد بن سلمان طلب من بعض المسؤولين، بصورة مباشرة، وضع بعض الأموال داخل صندوق خاص به، وأن هناك تقارير تزعم أنه جمع 30 مليون دولار خلال أسابيع.
Saudi Arabia's powerful crown prince reportedly got a crazy nickname after sending someone an envelope with a single bullet inside— Mazhar Usmani (@usmani4mazhar) April 2, 2018
https://t.co/icNgR7kzM9 pic.twitter.com/8dhB6IsfL4
لكن المتحدث باسم السفارة السعودية في واشنطن أنكر تلك القصة، واصفا إياها بـ"شائعات قديمة وغير صحيحة"، بحسب ما ذكرته المجلة الأمريكية.
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