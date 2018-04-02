اليمن... قوات هادي تستعيد السيطرة على مواقع في لحج جنوبي البلاد

تمكنت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة من التحالف العربي الذي تقوده السعودية من استعادة السيطرة على مواقع من قبضة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة لحج جنوبي البلاد، بالتزامن مع مواجهات في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

صنعاء — سبوتنيك. قال مصدر في المركز الإعلامي للجيش اليمني لوكالة "سبوتنيك" إن "الجيش استعاد اليوم الاثنين السيطرة على جبل النبي شعيب ومناطق الكرب والكعبين والمغنية ودياش، وسلسلة جبال شيفان الاستراتيجية والوادي المطل عليه في مديرية القبيطة شمال لحج جنوبي اليمن والتي تشرف على مدينة الراهدة بمديرية خدير في محافظة تعز جنوب غربي اليمن".

© AP Photo/ Yassir Hassan اليمن... 15 قتيلاً في صعدة بتقدم جديد لقوات الرئيس هادي

وأضاف المصدر "معارك تدور في وادي دياش وسط تقدم للجيش باتجاه مناطق حميض"، لافتا إلى أن "هجوماً شنه الجيش على مواقع للحوثيين في قريتي كسرى والسحي بالشريجة في مديرية القبيطة واللتين تبعدان نحو 5 كيلومترات عن الراهدة في مديرية خدير".

وتشهد مديرية القبيطة في محافظة لحج منذ نحو عامين معارك كر وفر بين قوات الرئيس هادي ومسلحي "أنصار الله"، حيث يسعى الجيش اليمني لاستعادة المديرية بالكامل وتأمين جبالها الاستراتيجية المطلة على عدد من المحافظات الجنوبية، في حين يستميت مقاتلو "أنصار الله" للمحافظة على تمركزهم فيها.

كان مصدر عسكري حوثي قال لوكالة "سبوتنيك" إن " "قتلى وجرحى في صفوف قوات الرئيس هادي سقطوا بهجوم واسع لمسلحي أنصار الله، اليوم، على مواقعهم في منطقة كرش بمديرية القبيطة".

ويشهد اليمن نزاعا مسلحا منذ ما يقرب من 3 أعوام، حيث يقوم التحالف العربي الذي تقوده السعودية منذ 26 آذار/ مارس عام 2015 دعما للرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، بعمليات جوية وبرية ضد مسلحي الحوثيين، الذي أحكموا سيطرتهم على العاصمة صنعاء وما حولها، بينما سيطرت جماعات إرهابية مثل تنظيم "القاعدة" و"داعش" (المحظورين في روسيا وعدد من الدول) على محافظات وسط البلاد كحضرموت.