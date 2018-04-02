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21:27 02 أبريل/ نيسان 2018
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    مفاجأة أطفال الغوطة الشرقية في حرجلة

    تفعيل الوحدات الشرطية في عربين بالغوطة الشرقية وحملة لقاح للأطفال

    © Sputnik. Mohammad Najm ‫‬ ‫‬
    العالم العربي
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    بعد 24 ساعة على إعلان بلدة عربين خالية من الإرهاب تمت إعادة تفعيل الوحدات الشرطية لتعزيز الأمن والاستقرار في البلدة بالتوازي مع تنفيذ حملة لقاح للأطفال وتقديم خدمات طبية مجانية للأهالي.

    مفاجأة أطفال الغوطة الشرقية في حرجلة
    © Sputnik. Mohammad Najm ‫‬ ‫‬
    آلاف الأطفال من أبناء الغوطة يتحدون الإرهاب ويعودون إلى مقاعد الدراسة
    ذكر مدير ناحية عربين في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أنه منذ اللحظات الأولى لتحرير البلدة دخلت الوحدات الشرطية لإرساء حالة الأمن والاستقرار فيها حيث يقوم عناصر مركز الناحية بتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها بالسرعة القصوى والإمكانيات المتاحة.

    وبين مدير الناحية أنه يتم تسيير دوريات داخل بلدة عربين على مدار الساعة بهدف الحفاظ على الأمن العام وحماية الممتلكات العامة والخاصة داخل البلدة.

    وترافق دخول عناصر الشرطة إلى بلدة عربين مع تنفيذ مديرية صحة ريف دمشق حملة لقاح للأطفال وتقديم خدمات طبية مجانية لمئات المواطنين لتعويضهم عما فاتهم من خدمات خلال الفترة الماضية.

    وأوضحت الدكتورة باسمة حمدان أن مديرية الصحة بدأت، اليوم الاثنين، بتقديم جميع الخدمات الصحية للمواطنين ولا سيما اللقاح للأطفال ومعالجة سوء التغذية مبينة أن جميع الأدوية والخدمات مجانية لجميع المواطنين.

    وأشارت إلى أن الخدمات الطبية مستمرة في بلدة عربين وغيرها مؤكدة أن مديرية صحة ريف دمشق وفرت جميع أنواع الأدوية واللقاحات اللازمة للمواطنين داخل البلدات المحررة من المسلحين في الغوطة الشرقية.

    وذكرت "سانا" أن وزارة الصحة السورية أرسلت منذ إعلان تحرير بلدات الغوطة وتطهيرها من الارهاب بفضل بطولات الجيش العربي السوري، كوادر متخصصة وعيادات متنقلة تقدم كل الخدمات الصحية للأهالي إضافة إلى تأمين اللقاحات اللازمة للأطفال بعد حرمانهم منها لسنوات بسبب سطوة التنظيمات الارهابية على بلدات الغوطة الشرقية.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار الغوطة الشرقية, حملة تلقيح للأطفال, خروج المسلحين من الغوطة الشرقية, إعادة إعمار, وزارة الصحة السورية, سوريا
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