رئيس البرلمان العراقي يغادر إلى القاهرة

أعلن مكتب رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، اليوم الاثنين 2 أبريل/ نيسان، توجه رئيس البرلمان إلى العاصمة المصرية القاهرة.

© AFP 2018/ Dimitar Dilkoff تدمير وكرين لـ"داعش" شرقي العراق

بغداد — سبوتنيك . وذكر مكتب الجبوري في بيان له أن:

رئيس مجلس النواب سليم الجبوري غادر اليوم إلى القاهرة تلبية لدعوة رسمية من اتحاد البرلمانات العربية.

الجدير بالذكر أن اتحاد البرلمانات العربية، عبارة عن منظمة عربية تتألف من شعب تمثل المجالس البرلمانية العربية وقد ولد الاتحاد البرلماني العربي في أعقاب حرب تشرين الأول/ أكتوبر عام 1973 في جو التضامن والعمل العربي المشترك الذي عاشته الأمة العربية في تلك الحقبة والذي وفر مناخا مؤاتياً لنمو التعاون العربي عن طريق المؤسسات النقابية والمهنية والاختصاصية.

في سياق آخر، كان سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي، قد صرح بأن نظرية الإيمان بالدولة واعتبارها مرجعية أساسية من الأفكار التي طرحناها على الساحة السياسية.

وأضاف الجبوري، خلال لقاء تلفزيوني مع قناة "العربية"، أن رجل السياسة ليس واعظ ديني ومن يريد أن يمارس مهنة الإرشاد الديني فلديه مجال أوسع في المجتمع، أما من يريد أن يمارس السياسة ويتبوء العناوين السيادية يجب عليه أن يفكر بالمصلحة العامة، ولا يصح المزج بين الدين والسياسة لأنه سيولد إرباكا شديدا والناس سوف لا تقتنع بالأفكار والقيم الدينية بل يحصل ارتداد إذا وجدوا أن رجل السياسة يبحث عن مصالح ذاتيه أو تفسر بشكل غير واضح وهذا ما حصل خلال السنوات الماضية.