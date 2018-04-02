وفاة الروائي المصري الشهير أحمد خالد توفيق

أعلن الكاتب أيمن الجندي وفاة الروائي الكبير الدكتور أحمد خالد توفيق عن عمر يناهز 55 عاما، إثر أزمة صحية ألمت به.

وكتب الجندي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "خبر وفاة الدكتور أحمد خالد توفيق في مستشفى الدمرداش بلغني الآن. أفضل ما تفعلونه الآن هو الدعاء له بالرحمة. هذا ما سينفعه بعد أن غادر دنيانا الفانية، الله يرحمه ويغفر له ويتجاوز عن سيئاته ويحسن إليه".

أحمد خالد توفيق هو روائي مصري شهير ولد في العاشر من يونيو 1962 في مدينة طنطا، وهو طبيب وأديب مصري ويعتبر أول كاتب عربي في مجال أدب الرعب والأشهر في مجال أدب الشباب والفانتازيا والخيال العلمي ويلقب بـ"العراب".

ومن أبرز أعماله سلاسل "ما وراء الطبيعة" و"فانتازيا" و"سافاري"، كما صدرت له العديد من الروايات التي حققت نجاحات كبيرة مثل "نادي القتال" و"يوتوبيا".

وصدر له عدد من المجموعات والقصص القصيرة منها "قوس قزح" و"عقل بلا جسد" و"حظك اليوم" و"الآن نفتح الصندوق" و"الآن أفهم" و"لست وحدك".