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23:37 02 أبريل/ نيسان 2018
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    موسى مصطفى موسى

    أول تعليق للمرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية المصرية

    © REUTERS/ MOHAMED ABD EL GHANY
    العالم العربي
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    قال المرشح الرئاسي الخاسر في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في مصر، موسى مصطفى موسى، إن السنوات الأربع القادمة "تحتاج إلى الاتحاد لتخطي التحديات الاقتصادية والسياسية".

    وأضاف موسى اليوم الاثنين 2 أبريل/ نيسان، أنه على الشعب مساندة الرئيس السيسي السنوات المقبلة "لتخطي التحديات التي تواجه البلاد".

    وقال المرشح الرئاسي في مؤتمر صحفي له: "حصولي على 700 ألف صوت، إنجاز كبير مقارنة بشعبية الرئيس السيسي".

    وعن حزب "الغد" قال موسى أن أعضاء الحزب قاموا بدور كبير خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية، وأن الحزب يستعد للمشاركة في انتخابات المحليات والبرلمان المقبلتين.

    وأشار موسى إلى أنه يبحث عن "قيادة المعارضة البناءة في الفترة المقبلة".

    واعتبر المرشح الخاسر، أن كلمة منافسه الفائز عبد الفتاح السيسي "دفعة كبيرة لمسيرتي السياسية وحزب الغد".

    ووجه موسى التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي: هو الرجل المناسب الذي يستطيع استكمال مسيرة هذا الشعب بما لديه من قدرات وفكر وثقة بالله".

    وأضاف: السيسي منافس قوي جدا، وما يهمني نجاح مصر، وليس الأصوات والأعداد.

    وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، اليوم الاثنين 2 أبريل/ نيسان، النتيجة الرسمية للانتخابات الرئاسية لعام 2018.

    وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إن السيسي تمكن من الفوز في الانتخابات، بعدما حصد 21 مليونا و835 ألفا و837 صوتا أي نسبة 97.08% من الأصوات الصحيحة، فيما حصل منافسه موسى مصطفى موسى على أكثر من 665 ألفا أي نسبة 2.92%.

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