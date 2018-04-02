أول تعليق للمرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية المصرية

قال المرشح الرئاسي الخاسر في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في مصر، موسى مصطفى موسى، إن السنوات الأربع القادمة "تحتاج إلى الاتحاد لتخطي التحديات الاقتصادية والسياسية".

وأضاف موسى اليوم الاثنين 2 أبريل/ نيسان، أنه على الشعب مساندة الرئيس السيسي السنوات المقبلة "لتخطي التحديات التي تواجه البلاد".

موسى مصطفى موسى: نبحث عن قيادة المعارضة البناءة في الفترة المقبلة#مساء_dmc — dmc (@dmctveg) April 2, 2018

وقال المرشح الرئاسي في مؤتمر صحفي له: "حصولي على 700 ألف صوت، إنجاز كبير مقارنة بشعبية الرئيس السيسي".

وعن حزب "الغد" قال موسى أن أعضاء الحزب قاموا بدور كبير خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية، وأن الحزب يستعد للمشاركة في انتخابات المحليات والبرلمان المقبلتين.

وأشار موسى إلى أنه يبحث عن "قيادة المعارضة البناءة في الفترة المقبلة".

واعتبر المرشح الخاسر، أن كلمة منافسه الفائز عبد الفتاح السيسي "دفعة كبيرة لمسيرتي السياسية وحزب الغد".

ووجه موسى التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي: هو الرجل المناسب الذي يستطيع استكمال مسيرة هذا الشعب بما لديه من قدرات وفكر وثقة بالله".

وأضاف: السيسي منافس قوي جدا، وما يهمني نجاح مصر، وليس الأصوات والأعداد.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، اليوم الاثنين 2 أبريل/ نيسان، النتيجة الرسمية للانتخابات الرئاسية لعام 2018.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إن السيسي تمكن من الفوز في الانتخابات، بعدما حصد 21 مليونا و835 ألفا و837 صوتا أي نسبة 97.08% من الأصوات الصحيحة، فيما حصل منافسه موسى مصطفى موسى على أكثر من 665 ألفا أي نسبة 2.92%.