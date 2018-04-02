السجن والغرامة عقوبة التجسس على هواتف الأزواج في السعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية، الإثنين 2 نيسان/ أبريل الجاري، أن التجسس على هاتف الزوج أو الزوجة يعد جريمة جنائية، من الممكن أن يُعاقب عليها بغرامة كبيرة، والسجن لمدة عام.

أصدرت وزارة الإعلام السعودية، بيانا، جاء فيه "أن المتزوجين الذين يخططون للتجسس على بعضهم البعض في السعودية يجب أن يفكروا مرتين قبل الإقدام على هذه الخطوة، لأن مثل هذا النشاط يمكن أن يغرّم نصف مليون ريال سعودي (133 ألف دولار، 108 ألف يورو)، إلى جانب عقوبة السجن لمدة عام"، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت الوزارة إن هذا الحكم، وهو جزء من قانون جديد لمكافحة الجريمة السيبرانية، بدأ سريانه الأسبوع الماضي، والذي يهدف إلى "حماية أخلاق الأفراد والمجتمع وحماية الخصوصية".

وقال البيان إن هذه الخطوة تأتي وسط "زيادة مطردة في جرائم الإنترنت، مثل الابتزاز والاختلاس والتشهير".

وأطلقت السعودية سلسلة من التغييرات السياسية، التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة، منذ صعود ولي العهد محمد بن سلمان إلى السلطة العام الماضي.

وستسمح البلاد للنساء بقيادة السيارة، اعتبارا من شهر يونيو/ حزيران، كما أنه رُفع الحظر المفروض منذ عقود على دور السينما.

وأثار تشريع المملكة العربية السعودية الخاص بجرائم الإنترنت، انتقادات حادة من جماعات حقوق الإنسان الدولية في الماضي.

وأصدرت السلطات السعودية، في شهر سبتمبر/ أيلول، دعوة عامة للمواطنين للإبلاغ عن أنشطة وسائل التواصل الاجتماعي لمواطنيهم، تحت تعريف واسع للجرائم "الإرهابية".