يعمل في مجال طبي نادر وأول كاتب رعب عربي... معلومات عن الروائي الراحل أحمد خالد توفيق

في نبأ حزين وصادم لكل عشاق القراءة، رحل الدكتور والروائي المصري أحمد خالد توفيق عن عمر يناهز 55 عاما.

ويعد أحمد خالد توفيق الذي ولد في طنطا عام 1962، من أهم كتاب الروايات لدى شريحة كبيرة من القراء الشباب.

ويعرض التقرير التالي معلومات عن الراحل…

يعد أحمد خالد توفيق أول كاتب عربي يتم تصنيفه ككاتب رعب، وهو الأشهر في كتابة قصص الخيال العلمي والفانتازيا على المستوى الإقليمي.

عرف أحمد خالد توفيق بـ"العراب"، بسبب نوعية كتاباته المتميزة وأسلوبه البديع والسلس في الكتابة.

تعد سلسلة "ما وراء الطبيعة" أول عمل كتابي له، وقد أصدرت في عام 1992 وحقق من خلالها شهرة كبيرة بفضل بطل السلسلة وهو الطبيب رفعت إسماعيل الذي يعاني من مرض القلب ورغم ذلك يحارب كافة الظواهر غير الطبيعية من مصاصي الدماء والمذئوبين والموتى الأحياء.

قام الراحل بتأليف ست سلاسل روايات، وصل عدد قصصها إلى 236.

قام بترجمة العديد من روايات الأدب العالمي، أشهرها "نادي القتال" و"ديرمافوريا".

مهنته الأساسية هي الطب، وكان يعمل كطبيب في تخصص نادر هو "طب المناطق الحارة" والمعني بمكافحة الأوبئة.