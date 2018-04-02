500 طن مساعدات غذائية لمدينة دوما ومخبز متنقل وتشغيل 5 أفران خاصة فيها

بين وزير التجارة الداخلية السوري، عبد الله الغربي، أن الوزارة جهزت الخطة الإسعافية لمدينة دوما في الغوطة الشرقية بالتوازي مع اتفاق التسوية الذي تم وقضى بخروج المسلحين منها وعودة مؤسسات الدولة إليها.

© Sputnik. Mohammad Najm ‫‬ ‫‬ آلاف الأطفال من أبناء الغوطة يتحدون الإرهاب ويعودون إلى مقاعد الدراسة

وفي تصريحه لصحيفة "ا لوطن " السورية، أوضح الغربي أنه تم تخصيص 500 طن من المساعدات الغذائية كدفعة أولية سوف ترسل لأهالي مدينة دوما وستتبعها كميات أخرى بحسب الحاجة اليومية، إضافة إلى تجهيز مخبز متنقل سيتم إرساله لتأمين مادة الخبز للأهالي مع تأمين مادة الدقيق التمويني لخمسة مخابز خاصة لتعمل بالتوازي مع المخبز المتنقل.

وأشار الوزير السوري إلى أن الوزارة ستبدأ فور دخولها إلى دوما بحصر الأضرار في المؤسسات والأفرع التابعة لها للبدء بعمليات الصيانة وإعادة التأهيل مع الإشارة إلى أن الأضرار في البناء ليست كبيرة في أغلب مدينة دوما.

وكان الغربي عقد اجتماعا يوم أمس الاثنين، مع عدد من مديري الشركات والمؤسسات والمديريات التابعة للوزارة لبحث الإجراءات المتخذة لاستمرار تأمين احتياجات أهالي الغوطة الشرقية من مختلف المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية والخبز والمنظفات ما يضمن عودة عجلة الحياة المعيشية للدوران بالسرعة الممكنة.

وطلب الغربي خلال الاجتماع من المؤسسة السورية للتجارة وجوب الإسراع بتجهيز 4 صالات أو منافذ بيع في مناطق عربين وعين ترما وكفر بطنا وسقبا إلى جانب الصالتين اللتين تم تجهيزهما في مدينة حرستا لتلبية كل مستلزمات الأهالي من مواد غذائية واستهلاكية أساسية وخضر وفواكه. بحسب الصحيفة السورية.

ودعا الشركة العامة للمخابز إلى المباشرة بتجهيز وتأهيل 4 أفران في حرستا وعين ترما وكفر بطنا وعربين إضافة إلى تجهيز مخابز المليحة الخمسة والتي تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل مخبز بحدود 13 طنا ما يؤمن تلبية حاجة سكان تلك المناطق من مادة الخبز التمويني بيسر وسهولة.