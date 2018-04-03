محمد بن سلمان عن عودة العلاقة مع قطر: سيحدث يوما

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إنه يأمل أن تتعلم قطر الدرس سريعا.

© Sputnik. Aleksey Nikolskyi تزامنا مع زيارة الأمير... قطر تكشف ماذا طلبت دول المقاطعة من روسيا

ورد محمد بن سلمان في مقابلة له مع مجلة " أتلانتيك " الأمريكية على سؤال حول عودة العلاقة مع قطر قائلا:"لابد أن يحدث هذا يوما ما، نأمل أن يتعلموا الدرس سريعا، وهذا يعتمد عليهم".

وأضاف محمد بن سلمان أن أحد "المشاكل بيينا وقطر هي عدم سماحنا له بجمع الأموال وإعطائها للمنظمات المتطرفة".

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، في 5 يونيو/حزيران من العام الماضي، بسبب ادعاءات ضدها حول "تمويل ودعم الإرهاب"، الأمر الذي نفته الدوحة قطعيا وطالبت بالحوار معها لحل المسائل الخلافية.

وفرضت الدول الأربع مقاطعة شاملة على دولة قطر، ومنعت المستثمرين القطرين من دخول أراضيها، ما أجبر الدوحة إلى اللجوء إلى الأسواق في الأخرى، وخصوصا في تركيا وإيران، لتعويض النقص في المواد الغذائية ومختلف السلع.

وقال مساعد رئيس هيئة الأشغال العامة القطري، عبد الله العطية إن بلاده "لم تعد بحاجة لأي مواد من دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) بصورة نهائية، وحتى لو استمر هذا الحصار لأكثر من 20 عاما، فإننا لن نتأثر بأي تداعيات تترتب عليه".