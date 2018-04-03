حاكم دبي يتدخل في أزمة المذيع الإماراتي المفصول والمواطن

وأمر ابن راشد بتلبية طلبات المواطن بشكل فوري، وتوفير كافة متطلبات العيش الكريم له ولأسرته خلال 24 ساعة ورفع تقرير عاجل لمكتبه بذلك.
وطلب حاكم دبي من وزيرة تنمية المجتمع الإماراتي، عرض تقرير مفصل وعاجل أمام اجتماع مجلس الوزراء المقبل، بكافة احتياجات المواطنين أصحاب الدخل المحدود، وعرض خطة واضحة بخصوص هذا الشأن.
وشدد محمد بن راشد على أهمية تسخير الإعلام الوطني لخدمة الوطن والمواطنين وتأديه رسالته في ترسيخ الاستقرار والحياة الكريمة للجميع في دولة الإمارات.
وكان أحد المواطنين الإماراتيين، طلب المساعدة المالية وتوفير مسكن له ولأسرته، خلال اتصال هاتفي مع إذاعة عجمان، متسببا في فصل المذيع بسبب مقاطعته للمداخلة.
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