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02:13 03 أبريل/ نيسان 2018
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    محمد بن سلمان في أمريكا

    محمد بن سلمان: انهيار النظام الإيراني ليس هدفنا

    © AP Photo/ Cliff Owen
    العالم العربي
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    صرح ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن المرشد الإيراني علي خامنئي، أسوأ من الزعيم النازي أدولف هتلر.

    محمد بن سلمان
    © REUTERS/ AMIR LEVY
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    وقال في لقاءه مع مجلة "أتلانتيك" الأمريكية، الاثنين 2 نيسان/أبريل الجاري، إن الزعيم الإيراني "يحسن من صورة هتلر".

    وأضاف: "هتلر لم يفعل ما يحاول المرشد الإيراني الأعلى القيام به، وهو محاولته غزو العالم".

    وقال ولي العهد: المرشد الإيراني يحاول أن يغزو العالم، ويعتقد أنه يملكه، فهو هتلر الشرق الأوسط، ولم يكن أحد مدرك لخطورة هتلر في فترة العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي، سوى عدد قليل من الناس، حتى أدرك العالم كلة خطورته، ونحن لا نرغب أن يكون مصير الشرق الأوسط مثلما حدث في أوروبا.

    وتابع: نريد توقيف خامنئي من خلال القيام بتحركات سياسية واقتصادية واستخباراتية، ونريد أن نتجنّب الحرب في المنطقة.

    ويعتقد بن سلمان أنه بعد ردع خامنئي، فإن المشاكل ستتحرك بداخل بلاده إيران، "ولا نعرف ما إذا كان النظام الإيراني وقتها سينهار أم لا، وهذا ليس هدفنا، ولكن إذا كانت الانهيارات كبيرة، فهذه هي مشكلتهم.. نحن لدينا سيناريو حرب في الشرق الأوسط الآن، وهذا خطير جدا على العالم، ولا يمكننا تحمل مخاطره، وعلينا أن نتخذ قرارات مؤلمة خطيرة الآن، لتجنب اتخاذ قرارات مؤلمة في وقت لاحق".    

    ونفى محمد بن سلمان، ما إذا كان خلافه مع المرشد الإيراني علي خامنئي، أسبابه دينية، مؤكدا أن "الشيعة يعيشون بشكل طبيعي في المملكة العربية السعودية، وليس لدينا مشكلة معهم، ولكن لدينا مشكلة مع إيديولوجية النظام الإيراني، مشكلتنا هي أننا لا نعتقد أن لديهم الحق في التدخل في شؤوننا".  

     

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    الكلمات الدلالية:
    الشيعة, محمد بن سلمان, هتلر, المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي, أدولف هتلر, السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية
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