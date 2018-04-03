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02:12 03 أبريل/ نيسان 2018
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    محمد بن سلمان في بريطانيا

    محمد بن سلمان يكشف عن مثلث الشر في المنطقة

    © REUTERS/ SIMON DAWSON
    العالم العربي
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    قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إننا نعيش الآن وسط مثلث الشر.

    محمد بن سلمان
    © REUTERS/ Amir Levy
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    وأضاف محمد بن سلمان في حواره مع مجلة "أتلانتيك" الأمريكية  أن هذا المثلث يحاول الترويج لفكرة أن المسلمين يعيدون تأسيس الخلافة وعقليتها.

    وتابع أنهم يروجون إلى أن مجد الإسلام كان في تأسيس إمبراطوريته بالقوة "لكن ربنا لم يأمرنا بهذا، أمرنا فقط بنشر الكلمة".

    وقال محمد بن سلمان إنه من حق كل إنسان أن يختار معتقده، وفي كل دولة "الرسالة وصلت، ولم نعد في حاجة للقتال من أجل نشر الإسلام".

    وعن مثلث الشر أكد محمد بن سلمان أن النظام الإيراني يريد نشر "أيدلوجيته المتطرفة"، وهم "يعتقدون دينيا أن نشر أيدلوجيتهم ستؤدي بهم إلى حكم العالم ونشر الإسلام حتى في أمريكا".

    أما الجزء الثاني من المثلث فقال محمد بن سلمان إنهم "الإخوان المسلمون، وهم منظمة متطرفة، تريد استخدام الديمقراطية لحكم البلدان وإقامة الخلافة في كل مكان".

    أما الجزء الثالث من المثلث فأشار محمد بن سلمان إلى تنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين والذي يريدون نشر كل شيء بالقوة، وقادتهم (أيمن) الظواهري، وأسامة بن لادن وهما من الإخوان في الأصل".

    وأكد محمد بن سلمان أن هذا "المثلث" أفكاره ضد مبادىء الأمم المتحدة، وأن دول "السعودية، ومصر، والأردن، والبحرين، وسلطنة عمان، والكويت، والإمارات، واليمن" تدافع عن فكرة "تركيز الدول المستقلة على مصالحها الخاصة، وبعلاقات جيدة مع الأمم المتحدة".

    وتابع: مثلث الشر لا يريد فعل هذا.

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