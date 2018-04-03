مسلحو إدلب يطالبون بـ"نقاط مراقبة" تركية لحمايتهم

على وقع المخاوف المتزايدة من تكرار سيناريو الغوطة في مناطق إدلب وريفها، بدأت المجموعات المسلحة المسيطرة على تلك المناطق "الإدلبية" باستجداء تركيا لحمايتها، ونشر "نقاط مراقبة" تعتقد أنها تحول دون ذلك.