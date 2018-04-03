اليمن... قيادي مؤتمري يعتبر سكوت "اللجنة العامة" على تشويه صالح إضعافا للتنظيم

أكد القيادي في تنظيم المؤتمر الشعبي العام باليمن الدكتور أبو بكر القربي، اليوم الثلاثاء 3 أبريل/نيسان، على أهمية تماسك التنظيم والوقوف بحزم تجاه كل من يحاول الإساءة إليه ومؤسسه الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح.

صنعاء — سبوتنيك . وقال القربي وهو وزير خارجية أسبق، في تغريدة على تويتر:

إن سكوت اللجنة العامة للمؤتمر على حملات التشوية والإساءة التي تستهدف المؤتمر وزعيمه، وعدم إدانتهم لها واتخاذ موقف صريح يستفز مشاعر قواعد المؤتمر وأنصاره ويفتح للخصوم باب التشكيك في قيادته والمزايدة عليهم مما سيضعف مكانة القيادة.

وأشار القربي إلى ضرورة "السيطرة على الوضع بسرعة وعدم السكوت عليه".

وتأتي التغريدة عقب بث قناة المسيرة الناطقة باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" فيلما وثائقيا من حلقتين عن اتصالات أجراها الرئيس اليمني السابق مع أبناء الجالية اليهودية في أمريكا، تضمن لقاءات مع شخصيات فلسطينية اتهمت صالح بمساومة أمريكا وإسرائيل في القضية الفلسطينية مقابل الحصول على مساعدات لليمن، وهو ما اعتبرته قيادات التنظيم حملة لتشوية الرئيس اليمني الراحل.