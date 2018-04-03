البشير يهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات لفترة رئاسية أخرى

في سياق آخر، أصدرت وزارة الخارجية السودانية بيانا تقدمت فيه بأصدق التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري على ممارسته لهذا الاستحقاق الدستوري وتغتنم هذه المناسبة لتعبر للقيادة المصرية وللشعب المصري الشقيق عن أصدق تمنيات السودان حكومة وشعبا أن يسود الأمن والرخاء ربوع مصر كافة ومؤكدة استعداد السودان للمضي قدما في طريق تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات لما فيه خير ومصلحة شعبي وادي النيل.
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية أعلنت، أمس الاثنين 2 أبريل/تنيسان، النتيجة الرسمية للانتخابات الرئاسية لعام 2018.
وأعلنت الهيئة في مؤتمر صحفي فوز عبد الفتاح السيسي، بفترة ولاية ثانية، تستمر حتى عام 2022، وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إن الانتخابات الرئاسية شهدت تصويت 157 ألف و60 ناخبا في الخارج، و24 مليون و97 ألف و92 ناخبا، بنسبة 41.05%.
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