اختطاف ثلاثة شبان جنوبي ليبيا على يد مجموعة مسلحة

أعلن مصدر عسكري، فضل عدم الكشف عن اسمه، اليوم الثلاثاء 3 أبريل/نيسان، أن مجموعة مسلحة قامت باختطاف ثلاثة شبان، بمنطقة الجفرة جنوبي ليبيا، منذ ثلاثة أيام، واقتادتهم بسيارتهم الخاصة على بعد 30 كيلو من منطقة الفقهاء جنوبي الجفرة.

© REUTERS/ Ismail Zitouny حرس المنشآت النفطية في ليبيا: تفجيرات أجدابيا تهدف للسيطرة على الهلال النفطي

بنغازي — سبوتنيك . وقال المصدر لـ "سبوتنيك":

مجموعة مسلحة خارجة عن القانون اختطفت 3 شباب مدنيين في مدينة الفقهاء جنوب الجفرة منذ ثلاثة أيام، حيث تم اقتيادهم إلى الطريق الترابي الرابط بين منطقة الفقهاء واتمسه جنوب الجفرة.

وأضاف المصدر أن "الشباب هم أشرف أحمد بشير، أشرف أحميد حسون، بشير أحمد بشير، اختطفوا بسياراتهم الخاصة على بعد 30 كيلومترا من الفقهاء واتجهوا بهم إلى الطريق الصحراوي الرابط بمنطقة أتمسة".

في سياق متصل، أعلن مصدر عسكري ليبي عن وقوع اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش الليبي وعصابات تشادية بمدينة سبها في الجنوب الليبي، وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك ": "أن اشتباكات تدور الآن بالقرب من بوابة 17 الساليطة بمدينة سبها جنوب ليبيا، بين قوة اللواء السادس مشاة والعصابات التشادية"، وأكد المصدر مقتل جندي ليبي وإصابة أثنين آخرين خلال هجوم لعصابات مسلحة تشادية بمدينة سبها.