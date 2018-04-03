السعودية ترأس مجلس الجامعة العربية لمناقشة التصعيد الإسرائيلي بحق الفلسطينيين

أحيا الفلسطينيون، منذ الجمعة الماضية الذكرى الـ42 لـ"يوم الأرض" بمسيرة العودة في غزة، التي تشارك فيها حركتا "فتح" و"حماس"، وقتل فيها 17 من الفلسطينيين.

© REUTERS/ AMIR LEVY ابن سلمان: لدينا الكثير من المصالح المشتركة مع إسرائيل

ويبحث المجلس بناء على طلب فلسطيني وبرئاسة السعودية "الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية بحق الشعب الفلسطيني"، حسب صحيفة عكاظ السعودية

واتهم مندوب فلسطين في الجامعة العربية، دياب اللوح، إسرائيل "بشن حرب شرسة ضد الشعب الفلسطيني"، بعد أن قتل 17 فلسطينيا وأصيب المئات في ذكرى إحياء يوم الأرض.

وأضاف اللوح أن حكومة "اليمين المتطرف برئاسة نتنياهو تضيق الخناق على الشعب الفلسطيني".

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين بالجامعة العربية، سعيد أبو علي، إن الكويت ومصر والأردن أيدت الطلب الفلسطيني "لبحث جرائم الاحتلال وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني".

وأكد أبو علي ضرورة وضع حد "لجرائم إسرائيل، وتشكيل لجنة تحقيق لمساءلة الاحتلال".