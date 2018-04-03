السعودية ترأس مجلس الجامعة العربية لمناقشة التصعيد الإسرائيلي بحق الفلسطينيين

واتهم مندوب فلسطين في الجامعة العربية، دياب اللوح، إسرائيل "بشن حرب شرسة ضد الشعب الفلسطيني"، بعد أن قتل 17 فلسطينيا وأصيب المئات في ذكرى إحياء يوم الأرض.
وأضاف اللوح أن حكومة "اليمين المتطرف برئاسة نتنياهو تضيق الخناق على الشعب الفلسطيني".
وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين بالجامعة العربية، سعيد أبو علي، إن الكويت ومصر والأردن أيدت الطلب الفلسطيني "لبحث جرائم الاحتلال وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني".
وأكد أبو علي ضرورة وضع حد "لجرائم إسرائيل، وتشكيل لجنة تحقيق لمساءلة الاحتلال".
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