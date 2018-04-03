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09:32 03 أبريل/ نيسان 2018
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    مسلحو جماعة أنصار الله في اليمن

    "أنصار الله" ترد على ابن سلمان بشأن إنهاء الحرب في اليمن

    © AP Photo/ Hani Mohammed
    العالم العربي
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    رد المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة "أنصار الله" على التصريحات الأخيرة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والتي قال فيها إن "التحالف العربي يسعى لإنهاء الحرب في اليمن عن طريق محاولة تقسيم مليشيا الحوثي".

    صالح الصماد، رئيس المجلس السياسي الأعلى الحاكم في صنعاء
    © Sputnik. IBRAHIM MATRAZ
    الصماد يحذر التحالف: ستصل صواريخنا إليكم في أي مكان
    وخلال اجتماع مع عسكريين في صنعاء، مساء أمس الاثنين، قال رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد، "إنه إذا كان ابن سلمان يتوقع الانتصار عبر الانقسامات فهو ينتظر المستحيل. وأضاف: "إن عليه أن يبحث عن حيلة أخرى غير الانقسام، مؤكداً أن ذلك غير ممكن على الإطلاق"، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التابعة لجماعة أنصار الله.

    وتحدث الصماد عن تصعيد كبير من قبل التحالف العربي خلال الأيام الماضية عقب انتهاء زيارة المبعوث الأممي إلى صنعاء والتي استمرت نحو أسبوع، داعياً الجميع إلى الاستعداد لمرحلة جديدة من التصعيد.

    وأوضح:

    "مع احترامنا لشخص المبعوث الأممي لكن وبعد كل زيارة لصنعاء من مندوبي الأمم المتحدة ومبعوثيها، يحصل تصعيد كبير جداً في الجبهات".

    واعتبر الصماد أن هذه الجولات المكوكية هي لتخدير الشعب اليمني، مؤكدا أن هذا الصمود والزخم والتحشيد يزعجهم لأنه يمتص تصعيدهم.

    وكشف رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى ولأول مرة عن عمليات شراء أسلحة وعتاد عسكري من القوات الموالية للتحالف العربي بقيادة السعودية، التي قال إنها تقاتل من أجل الحصول على أموال السعودية والإمارات.

    وكان ولي العهد السعودي قال في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن "التحالف يسعى لإنهاء الحرب في اليمن عبر عملية سياسية وعبر محاولة تقسيم جماعة الحوثي والضغط عليها عسكريا". ووصف استهداف الحوثيين السعودية بالصواريخ بأنه "محاولة أخيرة بائسة لا تعبر إلا عن ضعفهم".

    انظر أيضا:

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