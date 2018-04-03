ماذا قال الملك سلمان لترامب عن زيارة ولي عهده إلى أمريكا

أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالا هاتفيا، مساء أمس الاثنين، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

© AP Photo/ Evan Vucci 6 محطات في زيارة محمد بن سلمان إلى أمريكا

وشدد الملك سلمان على ضرورة تحريك مسار عملية السلام في الشرق الأوسط ضمن جهود دولية، مؤكداً مواقف المملكة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"

كما أعرب العاهل السعودي عن تقديره "للبيان الصادر عن البيت الأبيض وما تضمنه من موقف قوي تجاه الميليشيات الحوثية التي تواصل اعتداءها بفضل الدعم الإيراني، وأكد على جهود المملكة الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية وتقديم الدعم الإنساني والإغاثي لشعبه"، في حين أكد الرئيس الأمريكي على ضرورة التصدي للخطر الإيراني الرامي لزعزعة الاستقرار في المنطقة، مشيدا بدور المملكة في تحقيق الاستقرار وجهودها المقدرة في هذا الشأن.

ونوه الزعيمان على أهمية ما تحقق ضمن جهود دولية منسقة في محاربة تنظيم "داعش الإرهابي" في العراق وسوريا، وفي هذا الصدد أكد العاهل السعودي على ضرورة إيجاد حل للأزمة السورية يحقق تطلعات الشعب السوري ويحفظ وحدة وسلامة أرضه.

وأعرب الملك سلمان عن شكره وتقديره للرئيس الأمريكي على حسن الاستقبال لوفد المملكة العربية السعودية برئاسة ولي العهد في الزيارة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية، وما شهدته الزيارة من لقاءات مثمرة وتوقيع اتفاقيات مهمة تعود بالنفع على البلدين الصديقين، إضافة لما تحقق من نتائج للزيارة كان له صداه الطيب في المملكة وخارجها.

وأكد على نجاح الزيارة التي يقوم بها ولي العهد وما تكون من انطباع رائع لدى المسؤولين الأمريكيين والقطاع الخاص وتأتي انعكاسا للعلاقة المتميزة التي تشهد أفضل مستوياتها بين البلدين.

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