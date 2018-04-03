تعرف على الشركة التي تشغل دور السينما في السعودية

.يشهد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال الزيارة التي يقوم بها حاليا إلى مدينة لوس أنجلوس، تسليم أول رخصة لتشغيل دور السينما في المملكة العربية السعودية.

© AP Photo/ Cliff Owen محمد بن سلمان يعلق على حجب إيران لـ"تويتر"

وحصلت شركة السينما الأمريكية المتعددة "AMC" والرائدة في تشغيل السينما على أول رخصة لتشغيل دور العرض في السعودية، حسب صحيفة عكاظ السعودية

وتمتلك شركة AMC أكبر سوق لشتغيل دور العرض في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أكبر سلسلة لدور السينما في العالم.

وتشغل الشركة أكثر من 2200 شاشة في قارة أوروبا، وأكثر من 8200 شاشة في أمريكا.

ووصل ولي العهد إلى لوس أنجلوس قادما من سياتل، حيث سيلتقي عددا كبيرا من منتجي صناعة السينما في هوليوود، وذلك خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي بدأت في 19 مارس/ آذار الماضي.

وأقرت وزارة الثقافة والإعلام السعودية، في الأول من مارس الماضي، بنود لائحة الترخيص لدور السينما في المملكة العربية السعودية.

كما أعلنت الهيئة العامة للثقافة في السعودية، الثلاثاء 20 مارس، عن إطلاقها للمجلس السعودي للأفلام.