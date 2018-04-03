ولي العهد السعودي يكشف عن ثلاثة خطوط حمراء في المملكة لا يمكن تجاوزها

كما أشار إلى أن الخط الثاني يتمثل في الابتعاد عن شخصنة الأمور، مؤكداً أن ذلك جزء من الثقافة السعودية، وأوضح أن في أمريكا، يمكنك انتقاد شخص وشركته، أو وزير ووزارته، بينما في السعودية يمكنك انتقاد وزارة وشركة، ولكن بناء على ثقافة السعوديين، فإنهم يرفضون التجاوزات الشخصية.
أما الخط الثالث، فأكد الأمير محمد بن سلمان أنه الأمن القومي، مبينا: "في منطقة لا تحيط بها المكسيك وكندا والمحيط الأطلسي والمحيط الهادئ، بل لدينا تنظيم داعش والقاعدة وحماس وحزب الله والنظام الإيراني، وحتى قراصنة. لدينا قراصنة يخطفون السفن. لذا فأي شيء قد يمس الأمن القومي لا يمكننا المخاطرة به في السعودية. فلا نريد أن نرى الأمور التي تحدث في العراق تحدث في السعودية، ولكن بخلاف ذلك، فالشعب يمتلك الحرية للقيام بما يحلو له".
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