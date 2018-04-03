مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية بزعم تنفيذ عملية دهس في الضفة الغربية

قتل فلسطيني متأثرا بجراح بعد وقت قصير من إطلاق الرصاص عليه.

© REUTERS/ MOHAMMED SALEM اجتماع عاجل للجامعة العربية لبحث التصعيد الإسرائيلي في فلسطين

وأطلقت قوات إسرائيلية النار على الشاب الفلسطيني بعد أن اصطدمت سيارته بمحطة انتظار حافلات، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس، حسب وكالة معا الإخبارية.

وأصيب الشاب بجراح خطيرة، وأعلن عن وفاته بعد وقت قصير من إصابته.

ولم تقع إصابات في صفوف الجنود أو الأشخاص بمحطة الحافلات.

وزعمت مصادر إسرائيلية أن سائق السيارة قادها مسرعا تجاه المحطة، فتم إطلاق النيران عليه.