مقتل إمام مسجد شمالي إسرائيل

قتل إمام مسجد التوحيد في مدينة أم الفحم بمنطقة حيفا شمالي إسرائيل، فجر اليوم الثلاثاء، إثر إطلاق مجهولين النار عليه بعد خروجه من المسجد، ما أدى إلى إصابته بجراح بالغة الخطورة توفي على أثرها لاحقا في المستشفى.

القاهرة- سبوتنيك. ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن الناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية قوله إنه: "نقل صباح اليوم إلى المستشفى على يد طاقم نجمة داود الحمراء، شخص مصاب (45 عاما) من سكان المدينة من حي الميدان في مدينة أم الفحم، إثر تعرضه لإطلاق نار".

وأعلن الطاقم الطبي لاحقا عن وفاة المصاب.

وأغلقت الشرطة ساحة الجريمة، وشرعت بالبحث عن أدلة وبيانات قد تساعدها بفك رموز الجريمة، فيما لم تبلغ الشرطة عن تنفيذ أي اعتقالات، كما لم تشر إلى أي معلومات حول خلفية الجريمة.

واستنكرت رابطة الأئمة في أم الفحم الاعتداء الغاشم الجبان على إمام مسجد التوحيد، الشيخ محمد سعادة، وقتله فجر اليوم الثلاثاء، واعتبرت ذلك سابقة خطيرة على جميع الأصعدة.