كاسترو يلتقي وزير الخارجية السعودي في كوبا

واستقبل الرئيس الكوبي الجبير، في مقر الرئاسة بهافانا، حسب وكالة الأنباء السعودية.
وزير #الخارجية يبحث مع الرئيس الكوبي سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين https://t.co/3wQ4qIEx3V— صحيفة وادي الدواسر (@alwadye) April 3, 2018
وجرى خلال الاستقبال، التباحث حول "التعاون الثنائي، والمستجدات على الساحة الإقليمية والدولية.
وقال وزير الخارجية إن الزيارة تنفيذا لتوجيهات الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان، "في إطار حرص المملكة على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".
#كوبا | الرئيس الكوبي يستقبل وزير الخارجية السعوديhttps://t.co/DC9nGHQFhD pic.twitter.com/wn4xSe68gg— صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) April 3, 2018
وتعد هذه الزيارة الأولى لوزير الخارجية السعودي إلى كوبا، بعد أن التقى الملك سلمان بن عبد العزيز في جدة العام الماضي، نائب رئيس مجلس الوزراء الكوبي ووزير الاقتصاد والتخطيط، ريكاردو كابريساس.
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