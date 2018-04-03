وزير خارجية البحرين يفاجئ قطر بتصريحات جديدة عن حل أزمة الخليج

أكد وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، أنه في الظروف الحالية لا يمكن الحديث عن حل للأزمة الخليجية، فهناك تجاوزات وعهود لم يتم الوفاء بها.

وقال آل خليفة في افتتاح منتدى الإعلام العربي بدبي، اليوم الثلاثاء 3 أبريل/نيسان: "في الوضع القائم والظروف الحالية لا يمكن الحديث عن حل للأزمة الخليجية فهناك تجاوزات وعهود لم يتم الوفاء بها"، متابعا: "يجب أن نبحث عن معادلات أخرى للتعامل مع هذه القضية"، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"

وأضاف: "من التهويل أن نقول إن مجلس التعاون الخليجي مهدد بسبب قضية قطر، هذا المجلس قادر على التعامل مع هذه الأزمة".

ولفت وزير خارجية البحرين إلى أن "أهم تطور يحصل في منطقتنا هو التطور الحاصل حاليا في السعودية، وأما التحديات الأخرى فنحن قادرون على مواجهتها".