مندوب فلسطين في الجامعة العربية: نطالب بتوفير الحماية الدولية لمسيرة العودة

طالب مندوب فلسطين في جامعة الدول العربية، دياب اللوح، اليوم الثلاثاء 3 أبريل/ نيسان، بتوفير الحماية الدولية لـ"مسيرة العودة" السلمية.

© Sputnik. Abdouallah Alelawey مسيرة العودة تنطلق بمشاركة هنية والسنوار

القاهرة- سبوتنيك وقال المندوب الفلسطيني، في كلمته أمام اجتماع طارئ بالجامعة العربية، إن "حكومة فلسطين ستطالب بتوفير الحماية الدولية للمدنيين لمسيرة العودة، وستعمل على تشكيل لجنة تحقيق دولية في تلك الجرائم".

وأضاف أن "الإدارة الأمريكية تشجع اليمين الإسرائيلي المتطرف على الاستمرار في جرائمه ضد الفلسطينيين".

وكان آلاف الفلسطينيين خرجوا، في الجمعة الماضية، في مظاهرات باتجاه الحدود الإسرائيلية للمشاركة في ما سمي بـ"مسيرة العودة"، التي دعت لها الفصائل الفلسطينية المختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي1948.

ونصبت اللجنة الوطنية لـ"مسيرة العودة" خياما على طول حدود قطاع غزة على بعد 700 مترا من السياج الحدودي الفاصل مع الجيش الإسرائيلي، وذلك بالتزامن مع إحياء ذكرى "يوم الأرض" الفلسطيني.

وسقط خلال الاحتجاجات العشرات من القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، فيما أصيب الآلاف، بالرصاص الحي والمطاطي واختناقات بالغاز.

وتعقد جامعة الدول العربية، اليوم، اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على المحتجين الفلسطينيين في "مسيرة العودة الكبرى". ويأتي الاجتماع بطلب من فلسطين.