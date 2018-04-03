نائب وزير خارجية الكويت: ندعو الحوثيين للعودة إلى المفاوضات

دعا نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، اليوم الثلاثاء، جماعة أنصار الله "الحوثيين"، إلى عودة إلى طاولة المفاوضات لإنهاء الحرب اليمنية التي دخلت عامها الرابع.

القاهرة — سبوتنيك. وقال الجار الله، خلال كلمته أمام مؤتمر المانحين لليمن في مكتب الأمم المتحدة بجنيف: "ندعو الحوثيين إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل إنهاء الأزمة اليمنية".

© AP Photo/ Hani Mohammed "أنصار الله" ترد على ابن سلمان بشأن إنهاء الحرب في اليمن

وتابع أن حكومة الكويت "تفدم 25 مليون دولار ضمن خطة الاستجابة لاحتياجات الشعب اليمني".

وفي وقت سابق، أعلنت السعودية اعتراض 7 صواريخ باليستية أطلقت من اليمن، حيث أطلقت جماعة "أنصار الله" 7 صواريخ باليستية باتجاه عدة مناطق في السعودية مما أدى إلى مقتل مقيم مصري وإصابة اثنين آخرين، فيما أعلن التحالف العربي، أن قوات الدفاع الجوي نجحت في اعتراض تلك الصواريخ.

ويشهد اليمن نزاعا مسلحا منذ أكثر من 3 أعوام، حيث يقوم التحالف العربي الذي تقوده السعودية منذ 26 مارس/ آذار 2015، دعما للرئيس عبد ربه منصور هادي، بعمليات جوية وبرية ضد مسلحي "أنصار الله"، الذين أحكموا سيطرتهم على العاصمة صنعاء وما حولها.