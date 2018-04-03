العراق وروسيا يبحثان العلاقات الثنائية وإنشاء مجمع جديد للسفارة الروسية في بغداد

أكد العراق وروسيا خلال لقاء جمع الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي مهدي العلاق والسفير الروسي ببغداد ماكسيم ماكسيموف على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين .

بغداد — سبوتنيك. وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي أن "الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق استقبل اليوم سفير روسيا الاتحادية في العراق ماكسيم ماكسيموف والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا المشتركة والعلاقات الدبلوماسية الدولية وإنشاء مجمع جديد للسفارة الروسية في بغداد ".

وأضاف البيان أن "السفير الروسي أبدى رغبة حكومته بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات وتطوير التعاون الاقتصادي، ورغبة الشركات الروسية للعمل في العراق والمشاركة في عملية البناء والإعمار".

وأشار البيان إلى أن "العلاق دعا الشركات الروسية إلى المشاركة في ملتقى فرص الاستثمار والإعمار الذي سيعقد في العراق قريبا، وأهمية مساندة الدول الشقيقة والصديقة لجهود الحكومة العراقية في إعمار المدن المتضررة وإعادة الاستقرار للمناطق المحررة".

ويرتبط العراق بعلاقات تاريخية مع روسيا وتطورت تلك العلاقات خلال السنوات الماضية بعد فوز شركات روسية في جولات التراخيص لاستثمار النفط والغاز في عدد من المحافظات العراقية.