إدانات عربية للاعتداءات الإسرائيلية على "مسيرة العودة" ومطالب بتحقيق دولي

أدان مندوب الأردن لدى جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء 3 أبريل/ نيسان، اعتداءات القوات الإسرائيلية على المتظاهرين الفلسطينيين في "مسيرة العودة" التي انطلقت الجمعة الماضية.

© Sputnik. Ahmed Abed مندوب فلسطين في الجامعة العربية: نطالب بتوفير الحماية الدولية لمسيرة العودة

سبوتنيك . وقال المندوب الأردني، خلال الاجتماع الطارئ للجامعة العربية: "ندين خطط إسرائيل ونقف دوما مع الأشقاء لتفويت الفرصة على إسرائيل للالتفاف على المواثيق الدولية".

وأكد أن بلاده مستمرة في دعم الشعب الفلسطيني "من أجل نيل حقوقه المشروعة".

من جانبه أدان مندوب الكويت، في كلمته أمام مجلس الجامعة العربية، ما أسماه "مجزرة غزة"، مؤكدا الدعم الكامل للشعب الفلسطيني.

وأضاف: "تلك الجريمة تهدف لزعزعة صمود الشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى أن بلاده طالبت بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث الأحداث الأخيرة.

في حين قال مندوب قطر إن ما قامت به إسرائيل "عمل إجرامي"، مجددا إدانة واستنكار قطر لتلك "الجريمة البشعة والانتهاك الصارخ".

كما طالب مجلس الأمن بـ"وضع حد لتلك الجرائم، معربا عن دعمه لأي جهود لتكوين لجنة تحقيق دولية.

من جهته، قدم مندوب اليمن العزاء للشعب الفلسطيني الصامد، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع هو رسالة للعالم بأن العرب على قلب رجل واحد في مواجهه العنصرية الإسرائيلية.

كما دعا العالم إلى إدانة جميع "الممارسات الهمجية ضد الشعب الفلسطيني".

وأدان مندوب تونس "الجريمة الإسرائيلية في ذكرى يوم الارض"، مطالبا المجتمع الدولي بوضع حد "للقمع الذي تقوم به دولة الاحتلال".

في حين قال مندوب العراقي: "إنه يوم حزين يمر علينا، لمقتل وإصابة العشرات من المتظاهرين الذين سقطوا في يوم الأرض على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي"، مؤكدا دعم بلاده لدعوات تكوين لجنة تحقيق دولية في الأحداث الدامية.

وكان آلاف الفلسطينيين خرجوا، في الجمعة الماضية، في مظاهرات باتجاه الحدود الإسرائيلية للمشاركة في ما سمي بـ"مسيرة العودة"، التي دعت لها الفصائل الفلسطينية المختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي1948.

ونصبت اللجنة الوطنية لـ"مسيرة العودة" خياما على طول حدود قطاع غزة على بعد 700 مترا من السياج الحدودي الفاصل مع الجيش الإسرائيلي، وذلك بالتزامن مع إحياء ذكرى "يوم الأرض" الفلسطيني.

وسقط خلال الاحتجاجات العشرات من القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، فيما أصيب الآلاف، بالرصاص الحي والمطاطي واختناقات بالغاز.

وتعقد جامعة الدول العربية، اليوم، اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على المحتجين الفلسطينيين في "مسيرة العودة الكبرى". ويأتي الاجتماع بطلب من فلسطين.