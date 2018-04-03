بالفيديو... مقتل 7 أطفال في غارة للتحالف العربي على الحديدة اليمنية

لقي 12 مدنيا بينهم 7 أطفال مصرعهم، في غارة شنها طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في محافظة الحديدة غربي اليمن.

سبوتنيك. ويظهر مقطع الفيديو جثث مشوهة للقتلى بينهم سبعة أطفال دون سن العاشرة، ووفقاً للمعلومات الأولية ، فإن جميع ضحايا الغارة الجوية ينتمون لعائلة واحدة، فروا من مناطق أخرى تضررت نتيجة الحرب.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر مصدر محلي في محافظة صعدة لوكالة "سبوتنيك" أن "طيران التحالف قصف اليوم الثلاثاء، منزلاً في منطقة الدوشة بمديرية منبه".

وأشار المصدر إلى أن الغارة أسفرت عن "مقتل امرأتين إحداهما كانت حامل في الشهر التاسع وإصابة 4 آخرين وإلحاق أضرار مادية".

ويشن التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، حملة عسكرية منذ عام 2015، تستهدف جماعة "أنصار الله" الحوثيين.

ويشهد اليمن نزاعا مسلحا منذ أكثر من 3 أعوام، حيث يقوم التحالف العربي الذي تقوده السعودية منذ 26 مارس/ آذار 2015، دعما للرئيس عبد ربه منصور هادي، بعمليات جوية وبرية ضد مسلحي "أنصار الله"، الذين أحكموا سيطرتهم على العاصمة صنعاء وما حولها.