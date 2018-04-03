السيسي يبدأ "رئاسته" الثانية 3 يونيو... وهذا مصير حكومة شريف إسماعيل

وقال عضو لجنة كتابة الدستور المصري، صلاح فوزي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيؤدي اليمين الدستوري أمام مجلس النواب في 3 يونيو/حزيران المقبل، مضيفا لـ"سبوتنيك" أن الدستور يلزم رئيس الجمهورية بأداء اليمين أمام البرلمان قبل ممارسة مهام عمله.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس الاثنين 2 أبريل/نيسان، فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية بعدد أصوات 21 مليون و835 ألف و387 صوت، بنسبة 97.08% في مقابل 656 ألف و534 صوت، بنسبة 2.92% لمنافسه رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

وأشار أستاذ القانون الدستوري إلى أن المدة الرئاسية الحالية للرئيس السيسي تنتهي في 2 يونيو/ حزيران المقبل، لأن الدستور حدد مدة رئاسة الجمهورية في 4 سنوات تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية، قد أعلنت في 3 يونيو/حزيران 2016 فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسته الأولى.

وتبدأ الفترة الرئاسية الثانية للرئيس السيسي، وفقا لفوزي، ابتداء من 3 يونيو/ حزيران 2018، ولمدة 4 سنوات حتى 2 يونيو/حزيران 2022.

وحدد الخبير الدستوري إجراءات حلف اليمين، في عقد مجلس النواب جلسة خاصة، يؤدي خلالها السيسي اليمين الدستوري.

وتنص المادة 144 من الدستور على أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.

وعن مصير الحكومة المصرية الحالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بعد أداء الرئيس السيسي اليمين، وبدء فترة رئاسته الثانية، قال فوزي إن الدستور والقوانين المصرية، لم تتضمن أي مواد تلزم الحكومة بالاستقالة في نهاية مدة الرئيس، ولكن قانون الإدارة المحلية تضمن نصا يعتبر المحافظين مستقيلين بنهاية مدة الرئيس، ويلزم الرئيس الجديد بتعيين محافظين جدد.

وتنص المادة 25 من قانون الإدارة المحلية على أن "يعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية، ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد".

وشدد عضو لجنة كتابة الدستور على أن مصير حكومة شريف إسماعيل مرهون بإرادة الرئيس ورغبته في إعفاء الحكومة من مهامها أو رغبة الحكومة نفسها في الاستقالة، ولكن لو لم تتوافر تلك الرغبة من الجانبين فلا مانع من استمرار الحكومة في عملها خلال الفترة الرئاسية الثانية للرئيس السيسي، بحسب فوزي.

وكان الرئيس السيسي قد كلف المهندس شريف إسماعيل بتشكيل الحكومة، في 12 سبتمبر/ أيلول/ 2015، عقب استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب.