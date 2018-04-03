مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة

قتل شاب فلسطيني يبلغ من العمر 25 عاما، اليوم الثلاثاء 3 أبريل/ نيسان، برصاص الجيش الإسرائيلي شرق البريج في قطاع غزة.

وذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية أن شابا من سكان دير البلح قتل جراء إصابته برصاصة في الصدر خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية شرق البريج.

وكتب المتحدث باسم الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، على "فيس بوك" يقول: "استشهاد المواطن أحمد عمر عرفة، 25 عاما، من سكان دير البلح، جراء إصابته في الصدر شرق البريج".

وبذلك يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي منذ بداية مسيرات "العودة الكبرى" إحياء لذكرى يوم الأرض، الجمعة الماضية، إلى نحو 18.

وكان آلاف الفلسطينيين خرجوا، في الجمعة الماضية، في مظاهرات باتجاه الحدود الإسرائيلية للمشاركة في ما سمي بـ"مسيرة العودة"، التي دعت لها الفصائل الفلسطينية المختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي1948.

ونصبت اللجنة الوطنية لـ"مسيرة العودة" خياما على طول حدود قطاع غزة على بعد 700 متر من السياج الحدودي الفاصل مع الجيش الإسرائيلي، وذلك بالتزامن مع إحياء ذكرى "يوم الأرض" الفلسطيني.

وسقط خلال الاحتجاجات العشرات من القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، فيما أصيب الآلاف، بالرصاص الحي والمطاطي واختناقات بالغاز.

وتعقد جامعة الدول العربية، اليوم، اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على المحتجين الفلسطينيين في "مسيرة العودة الكبرى". ويأتي الاجتماع بطلب من فلسطين.