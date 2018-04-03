العثور على كميات هائلة من الأسلحة بعضها إسرائيلي الصنع في ريف دير الزور

عثرت وحدات من الجيش العربي السوري أثناء تمشيطها منطقة الميادين في ريف دير الزور على مستودعات أسلحة من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) فيها مواد كيميائية وأسلحة وذخائر بعضها إسرائيلي الصنع وحشوات لقذائف مدفعية تعود لحلف الناتو.

وخلال متابعة وحدات من الجيش عمليات تمشيط قرى الصالحية والدوير والكشمة وصبيخان جنوب شرق مدينة الميادين على اتجاه البوكمال عثرت على مستودعات تحتوي كميات من الأسلحة والذخائر والمواد الكيميائية والمتفجرة والأحزمة الناسفة من مخلفات تنظيم "داعش" مبينا أنه من بينها ذخائر وقذائف منشؤها إسرائيل وحشوات مدفع عيار 155 صناعة حلف الناتو كما ذكر مراسل وكالة "سانا" السورية في دير الزور.

© Sputnik. Said Tsarnaev ظهور قطعة مدفعية "طازجة" في سوريا

وعثر في المستودع الأول في قرية الصالحية على كميات كبيرة من حشوات قذائف "ار بي جي" وعثر في الثاني في قرية الدوير على منصات لإطلاق القذائف الصاروخية وقذائف متنوعة في حين ضم المستودع الثالث أحزمة ناسفة مضادة للآليات والأشخاص واحتوى الرابع على قذائف هاون بعيارات مختلفة منها إسرائيلية الصنع وحشوات مدفع عيار 155 صناعة حلف الناتو عام 2009.

وعثر على المستودع الخامس في قرية صبيخان وفيه نحو 60 ألف طلقة متنوعة وبراميل تحتوي مواد كيميائية تستخدم في صناعة المتفجرات في حين احتوى المستودع السادس في قرية الكشمة على صواريخ مضادة للدروع.

وتتابع وحدات من الجيش بالتعاون مع الجهات المختصة عمليات تمشيط القرى والبلدات لرفع العبوات والألغام في ريف دير الزور التي زرعها تنظيم "داعش" الإرهابي تمهيدا لإعادة الأهالي إلى منازلهم بالتوازي مع إعادة مؤسسات الدولة واستكمال تأمين البنى التحتية والخدمات الأساسية إلى مدينة دير الزور ومناطق أخرى شهدت عودة الحياة الطبيعية إليها بعد تطهيرها من الإرهاب.