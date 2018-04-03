جامعة الدول العربية تطالب بلجنة دولية للتحقيق في قتل متظاهري غزة

عقدت جامعة الدول العربية، اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الثلاثاء 3 أبريل/ نيسان، في مقر الجامعة بالقاهرة، برئاسة المملكة العربية السعودية.

© Sputnik. Ahmed Abed مندوب فلسطين في الجامعة العربية: نطالب بتوفير الحماية الدولية لمسيرة العودة

وعقب الاجتماع طالب أعضاء الجامعة العربية بإنشاء لجنة تحقيق دولية لمساءلة ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن قتل المتظاهرين في غزة، كما طالبت مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة، بإجراء تحقيق مستقل حول استخدام القوات الإسرائيلية للذخائر الحية في المواجهات.

وأكد مجلس الجامعة العربية في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، على "دعم الطلب الذي تقدمت به دولة فلسطين إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ومطالبتها بفتح تحقيق عاجل في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بحق المدنيين الفلسطينيين العزل يوم 30 مارس 2018".

وأوضح البيان أن "الجامعة طلبت من مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والسكرتير العام للأمم المتحدة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث يوم 30 مارس/ آذار 2018، والعمل على تمكين هذه اللجنة من فتح تحقيق ميداني ذي مصداقية ومحدد بإطار زمني وضمان إنفاذ آلية واضحة لمساءلة ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجريمة".

وكان آلاف الفلسطينيين قد خرجوا، الجمعة الماضية، في مظاهرات باتجاه الحدود الإسرائيلية للمشاركة في ما سمي بـ"مسيرة العودة"، التي دعت لها الفصائل الفلسطينية المختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي1948.

ونصبت اللجنة الوطنية لـ"مسيرة العودة" خياما على طول حدود قطاع غزة على بعد 700 متر من السياج الحدودي الفاصل مع الجيش الإسرائيلي، وذلك بالتزامن مع إحياء ذكرى "يوم الأرض" الفلسطيني.

وسقط خلال الاحتجاجات العشرات من القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، فيما أصيب الآلاف، بالرصاص الحي والمطاطي واختناقات بالغاز.