"أنصار الله" تستهدف مدرعة سعودية بصاروخ موجه في جيزان

قال مصدر عسكري في الجيش اليمني، المتحالف مع جماعة "أنصار الله"، إنه تم استهداف مدرعة عسكرية سعودية محملة بالجنود، بصاروخ موجه، وقتل من كان على متنها في منطقة جيزان الحدودية مع اليمن.