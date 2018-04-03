تسجيل
19:15 03 أبريل/ نيسان 2018
مباشر
    بحث
    الإعلانات الانتخابية في بيروت

    سلام لـ"سبوتنيك": ترشحنا بوجه الحريري في الانتخابات اعتراضا على بعض خياراته السياسية

    © AP Photo/ stringer
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    سجلت دائرة بيروت الثانية أعلى نسبة في تشكيل اللوائح التي ستخوض غمار الانتخابات النيابية في لبنان في السادس من شهر أيار/ مايو المقبل.

    سعد الحريري
    © REUTERS/ MOHAMED AZAKIR
    الحريري: أي صوت انتخابي يبقى بمنزله هو لصالح "حزب الله"
    سبوتنيك. وإذا كان من البديهي أن تشهد هذه الدائرة تشكيل لوائح بوجه لائحة رئيس الحكومة سعد الدين الحريري، "المستقبل لبيروت"، كاللائحة المدعومة من "حزب الله" و"حركة أمل"، فإن اللافت تسجيل لوائح أخرى من شخصيات تعتبر مقربة من الحريري نفسه، كلائحة "بيروت الوطن" التي يترأسها رئيس تحرير جريدة "اللواء" اللبنانية صلاح سلام، وتضم شخصيات سياسية واجتماعية بارزة من بينها النائب عن الجماعة الإسلامية عماد الحوت.

    وهنا يطرح سؤال ما هو السبب الذي دفع سلام لتشكيل لائحة منافسة للائحة الحريري في بيروت الثانية بعد أعوام من وقوف رئيس تحرير "اللواء" إلى جانب رئيس الحكومة والدفاع عنه في مختلف المحافل الإعلامية.

    عن هذا السؤال يجيب المرشح للانتخابات النيابية صلاح سلام لـ"سبوتنيك"، "إنه في الفترة الأخيرة ظهرت عدة تباينات في المواقف بيننا وبين الرئيس سعد الحريري ولم يجد الحوار في إيجاد حلول مناسبة لها فكان لا بد من الاعتراض على بعض الخيارات السياسية التي قررها الرئيس سعد الحريري وبالتالي الذهاب إلى تشكيل لائحة انتخابية لتجسد هذا الاعتراض على الواقع السياسي".

    بيروت - لبنان
    © Sputnik. Igor Lotsman
    لبنان: البرلمان يقر ميزانية الحكومة لعام 2018
    وعلى خلاف ما يشير العديد من المتابعين عن وجود تفاهم ضمني بين المرشح صلاح سلام واللواء أشرف ريفي لخوض الانتخابات بوجه رئيس الحكومة اللبنانية، ينفي سلام هذه المعلومات ويؤكد أنه "بمعزل عما يطالب به اللواء أشرف الريفي، نحن ما زلنا نعتبر أن الرئيس سعد الحريري هو زعيم الطائفة والجمهور السني في لبنان ولكن نحن نطالب بتصحيح المسار السياسي الذي تمادى في الآونة الأخيرة".

    وبالنسبة إلى فرص وصول أعضاء من لائحة "بيروت الوطن" إلى البرلمان المقبل، يقول رئيس تحرير جريدة "اللواء" "واضح من خلال هذا القانون رغم كل علاته لا يسمح بفوز لائحة بكاملها وبالتالي فإن لائحة الرئيس سعد الحريري عرضة للاختراق وبالتالي من الصعب أن يؤمن فوز لائحته بكاملها لذلك سيكون هناك تعددية بالنسبة للمراكز في بيروت بحيث قد يكون هناك فائزين بأكثر من لائحة من اللوائح المتنافسة".

    سعد الحريري
    © REUTERS/ MOHAMED AZAKIR
    الحريري: دول خليجية ترفع حظر سفر مواطنيها إلى لبنان قريبا
    أما عن إمكانية انسحاب اللوائح غير المكتملة في دائرة بيروت الثانية لصالح اللوائح المكتملة، يقر سلام عن وجود "مساع من بعض الشخصيات البيروتية لسحب بعض اللوائح التي ليس لها حظوظ في الحصول على الحاصل الانتخابي وبالتالي توفير هذه الأصوات للوائح التي لديها مجال الى الوصول للحاصل الانتخابي، هذه المساعي ما زالت بعد في بدايتها ولم تسفر عن نتائج عملية حتى الآن".

    وفور تشكيل سلام للائحته المنافسة في بيروت برزت اتهامات له حول محاولته تشتيت الأصوات ومحاولة تفريق وحدة الصف، وهنا يجيب بأن "هذا الاتهام بعيدا عن أرض الواقع لأننا لسنا الوحيدين الذين يخوضون غمار هذه الانتخابات، هناك تسع لوائح أخرى في بيروت وبالتالي إذا كان الأمر محصور فقط بنا كان يمكن مناقشة هذا الاتهام، ثانيا فإن بيروت هي دائما كانت تعيش في ظل تعددية سياسية وتعددية في الزعامات والمرجعيات وبالتالي إذا عادت بيروت إلى هذه التعددية فأعتقد أن هذا ليس تشتيتا أو تشرذ ما بل بالعكس هذا يكون تكاملا وفرصة لتمثيل أوسع شريحة ممكنة من البيارتة في القرار السياسي".

    أما بالنسبة إلى العناوين العريضة التي رفعتها لائحة "بيروت الوطن" كشعار لخوض المعركة الانتخابية، فيلخصها سلام بـ" محاربة الفساد والصفقات والسمسرات، إضافة إلى إيجاد حلول جذرية وبيئية وعلمية لمشكلة النفايات مع إعادة الكهرباء إلى بيروت من خلال محطة خاصة لتوليد الكهرباء في العاصمة على مدار الساعة، وإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب وليس من خلال خطط وهمية أو بيانات كلامية فقط ونحن مع حق المرأة لإعطاء جنسيتها لأولادها".

    انظر أيضا:

    نجل العاهل السعودي: إيران خططت لاغتيال الجبير كما قتلت رفيق الحريري
    الحريري: أي صوت انتخابي يبقى بمنزله هو لصالح "حزب الله"
    تزامنا مع تصريحات الحريري..."حزب الله": مستعدون لأي عدوان
    الحريري: لبنان ينوي تعزيز الوجود العسكري على الحدود مع إسرائيل
    الحريري: كل الوزارات في ميزانية 2018 ملتزمة بخفض قيمته 20 % في الانفاق
    المحكمة الدولية: الأدلة كافية للمضي في قضية اغتيال الحريري
    السنيورة يرد على طلب الحريري بشأن الترشح للانتخابات
    الحريري يتحدث من منزل السنيورة عن كواليس زيارته للسعودية
    الحريري يغادر الرياض (صور)
    صحيفة لبنانية تكشف الشروط الأساسية لعودة الحريري إلى الفلك السعودي
    الكلمات الدلالية:
    الطائفة, لوائح, لائحة, مناقشة, اتهام, سلام, الانتخابات, الانتخابات اللبنانية, حزب الله اللبناني, وكالة سبوتنيك, رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري, بيروت
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    المشاركات في بطولة سيبيريا لكمال الأجسام واللياقة البدية في نوفوسيبيرسك
    اللياقة السيبيرية ما بعدها لياقة
    يكرهونني لأنهم يحسدونني
    يكرهونني لأنهم يحسدونني على أخلاقي العالية
    ما هي الدول التي طردت الدبلوماسيين الروس؟
    ما هي الدول التي طردت الدبلوماسيين الروس
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك