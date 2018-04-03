وزير خارجية البحرين يكشف موقف بلاده تجاه قطر ويصرح: لسنا تابعين للسعودية

وقال آل خليفة على هامش حضوره منتدى الإعلام العربي في دبي: "ليس هناك مجال للتصالح وحل الأزمة مع قطر. شهدنا تعهدين لم يتم الالتزام بهما. يجب أن تكون هناك معادلة أخرى".
وعلى صعيد آخر، أبدى وزير الخارجية البحريني تقديره لعلاقات بلاده مع السعودية، مشددا على أنها علاقة تاريخية عريقة.
وأضاف آل خليفة "العلاقة بين السعودية والبحرين أسرية، وليست تبعية. التنسيق المشترك بين البلدين هو أساس التعاون".
وأشار آل خليفة إلى أن العالم العربي أجمع ينظر بارتياح لحالة الانفتاح التي تشهدها المملكة، مضيفا أن التقدم الذي تشهده السعودية هو الحدث الأهم في الوقت الحالي.
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