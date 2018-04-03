وزير الطاقة السعودي يزف نبأ سارا بشأن اقتصاد المملكة

يرى وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، أن الطلب على النفط سيتزايد خلال العقود المقبلة، بفعل حاجة العديد من الدول حول العالم للصعود.

ووفقا لما أوضحه الفالح في حديثه مع قناة "العربية"، بلغ حجم الطلب العالمي على النفط نحو 97.01 مليون برميل يوميا في 2017، فيما تتوقع منظمة "أوبك" ارتفاعه إلى 98.6 مليون برميل.

© Sputnik. Alexandr Kryazhev السعودية تقود الثورة الشمسية

وأكد الفالح على وجود توافق سعودي أمريكي على أهمية الاستثمار في النفط.

وعانت السعودية اقتصاديا مع تراجع أسعار النفط في 2014، حيث فقدت المملكة استثمارات بنحو تريليون دولار.

وكان الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية، قد صرح في وقت سابق أن الشركة تنوي استثمار 300 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات المقبلة.

وتأتي تصريحات الفالح بمثابة تطمين للعاملين في مجال النفط بالسعودية، كما تنذر بإمكانية تعافي الاقتصاد السعودي المعتمد بشكل أساس على النفط.