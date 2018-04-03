الأمم المتحدة: نأمل أن يساعد اجتماع إيران وروسيا وتركيا في تسوية الأزمة السورية

أعلن ستيفان دوجاريك، الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة، أن الأمم المتحدة تنتظر أن يساعد اجتماع رؤساء إيران وروسيا وتركيا، في التسوية السياسية للوضع في سوريا.

نيويورك — سبوتنيك . وقال ممثل الأمين العام في تعليقه على القمة، اليوم الثلاثاء 3 أبريل/ نيسان: "في الجزء المتعلق بسوريا، نأمل أن تحرك هذه المناقشات العملية نحو حل سياسي في سوريا "، ممتنعا عن التعليق حول توقعات الأمم المتحدة من القمة.

وبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة إلى تركيا بدأت اليوم وتستمر حتى يوم الأربعاء 4 أبريل، ومن المقرر أن تستضيف أنقرة قمة لروسيا وتركيا وإيران حول سوريا.

وكانت القمة الأولى للقادة الثلاثة حول سوريا قد عقدت في سوتشي، في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

واستضافت مدينة سوتشي الساحلية الروسية يومي 29 و30 يناير/ كانون الثاني الماضي، مؤتمر الحوار الوطني السوري، تحت شعار "السلام للشعب السوري".

وحضر المؤتمر الذي أشرفت على تنظيمه روسيا، إيران، وتركيا، أكثر من 1500 مشارك.