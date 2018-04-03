ما حقيقة تأجيل قمة ترامب وقادة الخليج

قال خمسة مسؤولين أمريكيين إن البيت الأبيض سيؤجل قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المزمعة مع زعماء الدول الخليجية حتى سبتمبر/ أيلول المقبل.

أفادت وكالة "رويترز" في تقرير لها اليوم الثلاثاء 3 أبريل/ نيسان، أن إدارة ترامب ستؤجل القمة، التي كان من المزمع عقدها هذا الربيع، حتى سبتمبر/ أيلول المقبل، في ضوء الأزمة بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين.

وذكر اثنان من المسؤولين أن قرار تأجيل القمة الأمريكية مع زعماء دول مجلس التعاون الخليجي الست، سببه ازدحام الأجندة الدبلوماسية لترامب، إضافة إلى أنه سينتظر موافقة الكونغرس على تعيين وزير الخارجية المكلف مايك بومبيو رسميا في منصبه خلفا لريكس تيلرسون.

ولفتت "رويترز" إلى قول مصادر أخرى أن تأجيل القمة يكشف أن واشنطن لم تحقق تقدما يذكر حتى الآن في إنهاء الخلاف بين قطر ودول المقاطعة.