السودان وجنوب السودان يوقعان اتفاقية لاستغلال الموارد المائية في البلدين

الخرطوم — سبوتنيك . قال وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني، معتز موسى، اليوم الثلاثاء، في تصريحات صحفية، مشتركة مع نظيره في جنوب السودان، عقب التوقيع، إن" الاتفاقية تعمل على استغلال الموارد المائية في البلدين، بالإضافة إلى تبادل المعلومات، والتجارب وإجراء البحوث المشتركة، وبناء القدرات".

وأضاف موسى، أنه" تم الاتفاق على إنشاء لجنة فنية مشتركة بين البلدين مكونة من خمسة أعضاء من كل بلد، لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم".

ومن جانبها، قالت وزيرة الموارد المائية والري، في جنوب السودان، صوفيا قاي، إن" الاتفاقية مهمة جدا للبلدين، ويمكن أن تسهم في تسريع التنمية في البلدين".

وأشارت قاي إلى، أنهم في جنوب السودان " يتطلعون للتعاون لصالح شعوب البلدين".

هذا ووقع من الجانب السوداني وزير الموارد المائية ومن جانب جنوب السودان، وزيرة المياه. حيث تشمل الاتفاقية التعاون الفني في إدارة الموارد المائية، ومياه الشرب والصرف الصحي، وتنمية الطاقة الكهرومائية، والري والصرف والملاحة النهرية، وتنمية القدرات وتوفير التمويل لتنفيذ مشروعات الموارد المائية.